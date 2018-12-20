Новая звезда сети: девушка примерила туфли для стриптизерш и потерпела фиаско (видео)

Девушка осталась цела, а вот туфли - нет, у них сломался каблук.

Американка Тзия Фишер решила примерить туфли для стриптизерш в одном из секс-шопов и стала звездой сети.

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Она так эффектно упала из-за высоких каблуков, что видео с ней стало популярным в Twitter, собрав миллионы просмотров.

На записи видно, как девушка теряет равновесие и падает с высоты каблуков. В комментариях к ролику пользователи не могут сдержать смеха, но некоторые спрашивают, не сломала ли она себе ничего.

Девушка осталась цела, а вот туфли - нет, у них сломался каблук.

Ранее журналист ВВС Майк Бушелл упал в воду в прямом эфире выпуска новостей.