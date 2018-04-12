Журналист упал в бассейн в прямом эфире (видео)
13:50, 12 апреля 2018Курьёзы
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Падение корреспондента затмило в интернете само его интервью.
Журналист упал в бассейн
Журналист ВВС Майк Бушелл упал в воду в прямом эфире выпуска новостей.
Он делал прямой репортаж с Игр Содружества в Австралии, однако оступился и упал в бассейн, когда хотел взять интервью у медалистов.
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Оплошность журналиста вызвала смех у его собеседников: обладатели медалей не смогли сдержать эмоции, увидев неожиданное падение журналиста. "Я не заметил ступеньку", - оправдался Бушелл.
Как сообщал УНИАН, помощница режиссера британского телеканала BBC Трейси случайно оказалась в кадре во время утреннего шоу. Чтобы не сорвать трансляцию, она решила спрятаться за диваном, но ее "выдал" ботинок, попавший в объектив камеры.
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