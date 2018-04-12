Журналист упал в бассейн в прямом эфире (видео)

13:50, 12 апреля 2018
Курьёзы
530

Он делал прямой репортаж с Игр Содружества в Австралии, однако оступился и упал в бассейн, когда хотел взять интервью у медалистов.

Читайте такжеЖенщина лишилась носа в прямом эфире (фото, видео)

Оплошность журналиста вызвала смех у его собеседников: обладатели медалей не смогли сдержать эмоции, увидев неожиданное падение журналиста.  "Я не заметил ступеньку", - оправдался Бушелл.

Как сообщал УНИАН, помощница режиссера британского телеканала BBC Трейси случайно оказалась в кадре во время утреннего шоу. Чтобы не сорвать трансляцию, она решила спрятаться за диваном, но ее "выдал" ботинок, попавший в объектив камеры.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #журналист#падение#бассейн#прямой эфир ВВС