Журналист упал в бассейн в прямом эфире (видео)

Падение корреспондента затмило в интернете само его интервью.

Журналист ВВС Майк Бушелл упал в воду в прямом эфире выпуска новостей.

Он делал прямой репортаж с Игр Содружества в Австралии, однако оступился и упал в бассейн, когда хотел взять интервью у медалистов.

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Оплошность журналиста вызвала смех у его собеседников: обладатели медалей не смогли сдержать эмоции, увидев неожиданное падение журналиста. "Я не заметил ступеньку", - оправдался Бушелл.

Как сообщал УНИАН, помощница режиссера британского телеканала BBC Трейси случайно оказалась в кадре во время утреннего шоу. Чтобы не сорвать трансляцию, она решила спрятаться за диваном, но ее "выдал" ботинок, попавший в объектив камеры.