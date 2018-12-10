В Германии прошел забег Санта-Клаусов (видео)

В воскресенье, 9 декабря, в восточно-немецком городе Михендорф (40 км от Берлина) состоялся новогодний забег Санта-Клаусов.

В марафоне под названием приняли участие более 1000 человек, одетых в костюм Деда Мороза.

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Мужчины и женщины, дети и старики одели костюмы сказочных персонажей и двинулись за рекордами. Говорят, такое количество Сант в других европейских городах не бегали. Организаторы же объясняют, что подобные мероприятия придумывают для одного: приучить людей заниматься спортом не только летом, но и зимой.

Вместе с Сантами бегут и эльфы в зеленых костюмах, и даже домашние питомцы. В Михендорфе забеги Санта-Клаусов проходят десятый год подряд.