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В Германии прошел забег Санта-Клаусов (видео)

11:38, 10 декабря 2018
Курьёзы
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В марафоне под названием приняли участие более 1000 человек, одетых в костюм Деда Мороза.

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Мужчины и женщины, дети и старики одели костюмы сказочных персонажей и двинулись за рекордами. Говорят, такое количество Сант в других европейских городах не бегали. Организаторы же объясняют, что подобные мероприятия придумывают для одного: приучить людей заниматься спортом не только летом, но и зимой. 

Вместе с Сантами бегут и эльфы в зеленых костюмах, и даже домашние питомцы. В Михендорфе забеги Санта-Клаусов проходят десятый год подряд.

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Теги: #Германия#Новый год#забег Санта Клаусов