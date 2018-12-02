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В Будапеште устроили забег Санта-Клаусов (фоторепортаж)

19:21, 02 декабря 2018
Фотоотчеты
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REUTERS

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Сотни мужчин, женщин и детей, одетых в костюмы праздничного старика, решили пробежаться по улицам, чтобы собрать деньги для благотворительности.

Красные наряды, шляпы и седые бороды участникам выдавали на месте, для этого надо было лишь предварительно зарегистрироваться для участия в забеге.

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Теги: #Санта Клаус#Будапешт