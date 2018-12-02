В Будапеште устроили забег Санта-Клаусов (фоторепортаж)
19:21, 02 декабря 2018Фотоотчеты
51 0
Сотни мужчин, женщин и детей, одетых в костюмы праздничного старика, решили пробежаться по улицам, чтобы собрать деньги для благотворительности.
REUTERS
В преддверии Рождества в столице Венгрии – Будапеште – устроили массовый забег новогодних волшебников – Санта-Клаусов.
Читайте такжеВо Львове открыли резиденцию Святого Николая (фоторепортаж)
Сотни мужчин, женщин и детей, одетых в костюмы праздничного старика, решили пробежаться по улицам, чтобы собрать деньги для благотворительности.
Красные наряды, шляпы и седые бороды участникам выдавали на месте, для этого надо было лишь предварительно зарегистрироваться для участия в забеге.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter