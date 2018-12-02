В Будапеште устроили забег Санта-Клаусов (фоторепортаж)

Сотни мужчин, женщин и детей, одетых в костюмы праздничного старика, решили пробежаться по улицам, чтобы собрать деньги для благотворительности.

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