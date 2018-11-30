Илон Маск обещал главе NASA не баловаться марихуаной на публике

Ранее СМИ сообщили, что после инцидента с употреблением в прямом эфире Маском марихуаны в NASA решили проверить культуру производства на заводах SpaceX.

Глава NASA Джим Брайденстайн имел разговор с миллиардером Илоном Маском и тот обещал ему больше не показываться на публике с марихуаной и не пить алкоголь.

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«Это не придает доверия, и руководителям таких компаний надо иметь в виду, чего нельзя делать, если вы возглавляете организацию, которая намерена запускать американских астронавтов», — передает Atlantic слова главы NASA, произнесенные на встрече с журналистами в Вашингтоне.

Ранее СМИ сообщили, что после инцидента с употреблением в прямом эфире Маском марихуаны в NASA решили проверить культуру производства на заводах SpaceX.