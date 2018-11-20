"Черепашка-ниндзя": под Киевом задержали мужчину, который нес краденый люк в самодельном рюкзаке из "клетчатой сумки" (фото)

В соцсетях шутят над "изобретательным" вором.

В городе Ирпень Киевской области полиция задержала мужчину, который спрятал похищенный люк в самодельном рюкзаке, сделанном из хозяйственной "клетчатой сумки".

Как сообщили в полиции Киевской области, прохожего с странным силуэтом полицейские заметили около 5 утра.

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"Во время проведения поверхностного осмотра мужчины полицейские обнаружили у него под верхней одеждой специально сделанный рюкзак с канализационным люком. Мужчина признался полицейским, что похитил металлическое изделие на улице Полтавской", - говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался 30-летний местный житель, который уже имел проблемы с законом. По факту кражи открыто уголовное производство.

В соцсетях шутят над "изобретательным" вором.

"Необходимость - мать изобретения", "Черепашка-ниндзя", "Карлсон уже не тот", "Косплеил Рафаэля", - шутят пользователи Facebook.

Как сообщал УНИАН, в конце августа в Киеве двух мужчин задержали за кражу баяна и удочки.