От вставной челюсти до фарфорового унитаза: самые безумные звездные лоты аукционов со всего мира (видео)

На аукционах в мире продают что угодно, однако лоты, связанные со знаменитостями, удивляют больше всего. И есть немало людей, которые готовы платить за них фантастические деньги.

Топ-5 необычных лотов на аукционах мира

Вставные зубы Черчилля

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В Великобритании на аукционе была продана золотая вставная челюсть Уинстона Черчилля. Коллекционер за зубные протезы отдал 23,5 тысяч долларов. Продал данный лот сын личного дантиста большого политика.

Рентген грудной клетки Мэрилин Монро

Рентген грудной клетки 28-летней Монро продали на аукционе за 45 тысяч долларов. На снимке можно разглядеть ее грудную клетку, плечи и шею, а также силуэт груди.

Волосы Элвиса Пресли

Необычный лот был продан на интернет-аукционе в 2002 году. Поклонник Элвиса Пресли за прядь волос заплатил 115 тысяч долларов. Волосы Элвиса хранились у личного парикмахера певца. Однако потом он отдал их другу, который решил продать волосы на аукционе.

Туалет Джона Леннона

Этот туалет принадлежал музыканту Джону Леннону из группы The Beatles. Он был сделан на заказ из фарфора. Неизвестный поклонник творчества музыканта приобрел на аукционе унитаз за 14,7 тысяч долларов.

Камень из почки Уильяма Шетнера

Этот актер более известен всему миру, как исполнитель роли капитана Кирка в сериале «Звездный путь». Он продал свой несчастлив камень из почек на онлайн-аукционе за 25 тысяч долларов. Вырученные средства пошли на строительство домов для бедных.