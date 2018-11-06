Испытатель эротических товаров и дегустатор пиццы: опубликованы самые необычные вакансии в Германии

Такая работа кажется простой лишь на первый взгляд, но получить ее могут далеко не все. Журналисты рассказали, что требуют от кандидатов и сколько им будут платить за ленивую работу.

Журналисты собрали самые странные вакансии Германии. Такая работа кажется простой лишь на первый взгляд, но получить ее могут далеко не все, пишет DW.

Дегустатор пиццы

У любителей пиццы есть возможность не только поесть, но и немного подзаработать. Концерн Dr. Oetker, штаб-квартира которого расположена в немецком Билефельде, ежегодно приглашает на работу жителей этого города. До 4000 дегустаторов помогают компании определить кулинарные предпочтения покупателей.

Профессиональный лжец

Вакансия для тех, кто умеет врать. В агентстве Alibi-Profi ищут актеров, сценаристов и дизайнеров. Здесь занимаются подделкой фотографий, составляют приглашения на вымышленные деловые встречи, рассылают липовые открытки из отпуска - в общем, помогают своим клиентам придумать алиби. Эта фирма существует в Бремене с 1999 года, сегодня у нее несколько тысяч сотрудников по всей Европе.

Нюхач

Немецкие компании Beiersdorf и Henkel, выпускающие косметику и бытовую химию, имеют в своем штате уникальных профессионалов под названием Geruchsforscher. Их задача состоит в том, чтобы обнюхивать подмышки людей, которые тестируют дезодоранты. Зарплата - до 3220 евро брутто. Кандидаты на эту вакансию должны как минимум три года отучиться на факультете биологии или биотехнологий.

Фуд-стилист

Красиво разложить еду для фотографий - настоящее искусство. Именно этим делом ежедневно и занимаются фуд-стилисты. Такие специалисты требуются в ресторанах, книжных издательствах и в агентствах по продвижению в социальных сетях. Образование повара, кондитера или фотографа будет преимуществом.

Испытатель эротических товаров

Тестировать нужно не только дезодоранты, но и... секс-игрушки. Немецкий производитель эротических товаров Vinico ищет сотрудника старше 18 лет, который готов испытывать товары на свой выбор и оставлять о них конструктивные отзывы.

Уборщик на месте преступлений

За этот тяжелый труд чистильщики в месяц получают около 2700 евро без вычета налогов. Кандидат на вакансию уборщика на месте преступлений должен не только уметь хорошо отмывать поверхности, но и обладать особыми знаниями, которые можно получить в берлинской клининговой компании Heistermann.

Нестандартная модель

Альбинос Шон Росс из США прославился за счет своей "специфической" внешности. Теперь таких моделей ищут и в Германии, берлинское агентство Misfit Models просит прислать несколько фотографий и короткий рассказ о себе.

Смотритель

Чаще всего в смотрителях (Haushüter) нуждаются пенсионеры, которые надолго уезжают и боятся оставлять свой дом или квартиру без присмотра. За месяц подобной работы обещают заплатить 450 евро. Специалист должен проверять почтовый ящик, поливать растения, кормить домашних животных.

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