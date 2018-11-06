Испытатель эротических товаров и дегустатор пиццы: опубликованы самые необычные вакансии в Германии
Журналисты собрали самые странные вакансии Германии. Такая работа кажется простой лишь на первый взгляд, но получить ее могут далеко не все, пишет DW.
Дегустатор пиццы
У любителей пиццы есть возможность не только поесть, но и немного подзаработать. Концерн Dr. Oetker, штаб-квартира которого расположена в немецком Билефельде, ежегодно приглашает на работу жителей этого города. До 4000 дегустаторов помогают компании определить кулинарные предпочтения покупателей.
Профессиональный лжец
Вакансия для тех, кто умеет врать. В агентстве Alibi-Profi ищут актеров, сценаристов и дизайнеров. Здесь занимаются подделкой фотографий, составляют приглашения на вымышленные деловые встречи, рассылают липовые открытки из отпуска - в общем, помогают своим клиентам придумать алиби. Эта фирма существует в Бремене с 1999 года, сегодня у нее несколько тысяч сотрудников по всей Европе.
Нюхач
Немецкие компании Beiersdorf и Henkel, выпускающие косметику и бытовую химию, имеют в своем штате уникальных профессионалов под названием Geruchsforscher. Их задача состоит в том, чтобы обнюхивать подмышки людей, которые тестируют дезодоранты. Зарплата - до 3220 евро брутто. Кандидаты на эту вакансию должны как минимум три года отучиться на факультете биологии или биотехнологий.
Фуд-стилист
Красиво разложить еду для фотографий - настоящее искусство. Именно этим делом ежедневно и занимаются фуд-стилисты. Такие специалисты требуются в ресторанах, книжных издательствах и в агентствах по продвижению в социальных сетях. Образование повара, кондитера или фотографа будет преимуществом.
Испытатель эротических товаров
Тестировать нужно не только дезодоранты, но и... секс-игрушки. Немецкий производитель эротических товаров Vinico ищет сотрудника старше 18 лет, который готов испытывать товары на свой выбор и оставлять о них конструктивные отзывы.
Уборщик на месте преступлений
За этот тяжелый труд чистильщики в месяц получают около 2700 евро без вычета налогов. Кандидат на вакансию уборщика на месте преступлений должен не только уметь хорошо отмывать поверхности, но и обладать особыми знаниями, которые можно получить в берлинской клининговой компании Heistermann.
Нестандартная модель
Альбинос Шон Росс из США прославился за счет своей "специфической" внешности. Теперь таких моделей ищут и в Германии, берлинское агентство Misfit Models просит прислать несколько фотографий и короткий рассказ о себе.
Смотритель
Чаще всего в смотрителях (Haushüter) нуждаются пенсионеры, которые надолго уезжают и боятся оставлять свой дом или квартиру без присмотра. За месяц подобной работы обещают заплатить 450 евро. Специалист должен проверять почтовый ящик, поливать растения, кормить домашних животных.
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