Пес научился кататься на коньках (видео)

Бенни - пес, который умеет кататься на коньках.

Бенни, собаку из приюта, должны были усыпить, но его судьба изменилась.

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Жительница Лас-Вегаса Шерил увидела фото лабрадора-ретривера и заполнила необходимую документацию. После этого животное оказалось у нее дома.

Шерил заметила, что собака легко учится всему, поэтому решила испытать ее на льду. Женщина надела на пса коньки, которые были сделаны специально для него. И уже вскоре он начал кататься.

Раньше собака стала звездой сети после того, как спасла кота от неминуемой драки.