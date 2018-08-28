Путин оконфузился с фразой "После меня — хоть потоп"

Путин перепутал цитаты французских королей Людовиков.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на совещании с правительством по социально-экономическим вопросам ошибся в авторстве фразы "После меня — хоть потоп".

Путин заявил, что это "известный принцип короля-солнца Людовика XIV", передает Газета.ru.

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При этом различными словарями эта фраза приписывается маркизе де Помпадур и была произнесена Людовиком XV.

Так в Энциклопедическом словаре 1890 года (стр. 930) сообщается, что фраза «Апре ну ле делюж» (Après nous le déluge — фр.) была впервые произнесена Людовиком XV, когда он узнал о неудачном сражении при Росбахе в 1757 году.

Словарь культурных отсылок в современном французском языке(стр. 43) также приписывает эту фразу Людовику XV.

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