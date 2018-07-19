Хозяин подговорил собаку ограбить жену и снял все на видео
12:14, 19 июля 2018Курьёзы
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Животному удалось достать купюру в 100 долларов.
Собака стащил одну купюру / Скриншот
Мужчина подговорил домашнего пса по кличке Мистер Печенька вытащить деньги из сумки жены.
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Он снял произошедшего на видео, передает портал Newsflare. На ролике мужчина подговаривает животное украсть деньги якобы на покупку собачьих игрушек.
Видно, как пес роется мордой в сумке. "Хороший мальчик! Поспеши, пока мама тебя не заметила!" — говорит мужчина. Животному удалось достать купюру в 100 долларов.
Как сообщал УНИАН, в Австралии пес по имени Коби выхватил у своего хозяина камеру GoPro и заснял свой побег. Запись набрала уже почти 2 миллиона просмотров.
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