Хозяин подговорил собаку ограбить жену и снял все на видео

Животному удалось достать купюру в 100 долларов.

Мужчина подговорил домашнего пса по кличке Мистер Печенька вытащить деньги из сумки жены.

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Он снял произошедшего на видео, передает портал Newsflare. На ролике мужчина подговаривает животное украсть деньги якобы на покупку собачьих игрушек.

Видно, как пес роется мордой в сумке. "Хороший мальчик! Поспеши, пока мама тебя не заметила!" — говорит мужчина. Животному удалось достать купюру в 100 долларов.

Как сообщал УНИАН, в Австралии пес по имени Коби выхватил у своего хозяина камеру GoPro и заснял свой побег. Запись набрала уже почти 2 миллиона просмотров.