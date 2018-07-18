Пес утащил у хозяина камеру, записал свой побег на видео и "взорвал" сеть

За несколько дней забавный ролик набрал почти 2 миллиона просмотров.

В Австралии пес по имени Коби выхватил у своего хозяина камеру GoPro и заснял свой побег. Запись набрала уже почти 2 миллиона просмотров.

Забавное видео опубликовал хозяин собаки Даниель, пишет Daily Mail.

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Как сообщает издание, мужчина играл с собакой на заднем дворе, но в какой-то момент она решила выхватить селфи-палку с прикрепленной к ней камерой GoPro и стала убегать.

Хозяин настиг пса лишь спустя 20 минут и отнял камеру.

Позднее он опубликовал фрагмент видео на Facebook, и за несколько дней ролик набрал почти 2 миллиона просмотров и 62 тысячи лайков. Перепостили его 42 тысячи раз.

Как сообщал УНИАН, ранее собака "спела" на талант-шоу и покорила жюри и зрителей.