Трамп попал в курьезную ситуацию из-за гимна (видео)

Пользователи сети отреагировали на незнание Трампом слов гимна.

Президент США Дональд Трамп, похоже, не знает слов гимна собственной страны. Такие подозрения возникли в сети после того, как политика неоднократно ловили на том, что на торжественных мероприятиях он поет со всеми.

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71-летний Трамп преимущественно или просто стоит с рукой на сердце, или шевелит губами, изображая пение, или качает головой и время от времени произносит отдельные слова текста, которые как бы всплывают в его памяти, передает ТаблоІD.

Такую диковинку замечали за Дональдом во время исполнения гимна "The Star-Spangled Banner" и патриотической песни "God Bless America".

President Anthem Respecter is respecting the anthem pic.twitter.com/tQQ2OJtyc3 — Aaron Rupar (@atrupar) June 5, 2018

Pres. Trump takes the field for the National Anthem ahead of сегодня college football championship game. https://t.co/JGVhB5xp1Apic.twitter.com/k4lFtrwXzI — ABC News (@ABC) January 9, 2018

Пользователи соцсетей реагируют на это, как всегда, гифками и шутками. "Гитлер по крайней мере знал слова песен во время своих мероприятий", - отмечают в интернете.

Ранее президент США Дональд Трамп попал в курьезную ситуацию с зонтиком на выходе из самолета. От мощного ветра зонтик Трампа вывернулся, но он все равно гордо нес его.