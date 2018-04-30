"Прическа не пострадала": Трамп попал в курьезную ситуацию с зонтом (фото, видео)

От мощного ветра зонт Трампа вывернулся, но он все равно гордо нес его высоко поднятым над головой.

Президент США Дональд Трамп попал в курьезную ситуацию с зонтом на выходе из самолета. От мощного ветра его зонт вывернулся, но Трамп все равно гордо нес его высоко поднятым над головой.

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Об этом пишет Daily Mail.

Сиьные порывы ветра едва не вырвали зонт из рук Трампа, а на спуске с трапа сломанный зонт забрал один из встречающих его офицеров. Президент сделал вид, что ничего не произошло.

В соцсетях не упустили возможности пошутить над президентом США из-за неловкой ситуации и написали, что "даже природа его не любит". Некоторые отметили, что, несмотря на шквалистый ветер, его прическа не пострадала. Также в комментариях предположили, что Трамп таким образом "ловит сигнал КГБ", так как вывернутый зонт внешне напоминает антену.