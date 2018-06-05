В России школьнику вручили грамоту с гербом Украины (видео)

На врученной российскому ученику грамоте видны герб Украины и сине-желтая лента.

В российском Уссурийске школьнику за отличную учебу вручили грамоту с гербом Украины.

Соответствующее видео было опубликовано в YouTube. В ролике отец ребенка показывает грамоту, выданную в школе Уссурийска №30. На грамоте виден герб Украины.

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Управление образования и молодежной политики Уссурийска проводит проверку после того, как в соцсетях появилось видео, согласно которому городским школьникам вручили грамоты с гербом Украины, передает РИА Новости.

"Проверка идет. Сегодня проходят экзамены, и мы дергать (руководство школы. — Ред.) не будем. Но директор школы обязательно выяснит, где купили грамоты", — сказал представитель управления.

Как сообщал УНИАН, ранее Путину предложили "коммунизировать" герб России.