Появилось забавное видео, как рыси истошно орут друг на друга "человеческими" голосами
18:02, 22 мая 2018Курьёзы
458
В ролике показано, что две рыси встретились на дороге и пытаются испугать друг друга угрожающими звуками.
Рыси не желали уступать друг другу / Скриншот
Житель канадской провинции Онтарио снял на видео, как пара рысей истошно кричит друг на друга.
Ролик в своем Facebook опубликовал "Лентач". За то время, пока очевидцы снимали ролик, ни одна из кошек так и не уступила противнику.
"Их крики вряд ли можно отличить от человеческих", - отмечают в "Лентаче".
Орущие друг на друга рыси
Как сообщал УНИАН, посетители национального парка Найроби в Кении сняли на видео схватку нескольких львов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter