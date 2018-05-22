Появилось забавное видео, как рыси истошно орут друг на друга "человеческими" голосами

В ролике показано, что две рыси встретились на дороге и пытаются испугать друг друга угрожающими звуками.

Житель канадской провинции Онтарио снял на видео, как пара рысей истошно кричит друг на друга.

Ролик в своем Facebook опубликовал "Лентач". За то время, пока очевидцы снимали ролик, ни одна из кошек так и не уступила противнику.

"Их крики вряд ли можно отличить от человеческих", - отмечают в "Лентаче".

Как сообщал УНИАН, посетители национального парка Найроби в Кении сняли на видео схватку нескольких львов.