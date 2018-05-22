Появилось забавное видео, как рыси истошно орут друг на друга "человеческими" голосами

18:02, 22 мая 2018
Курьёзы
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Рыси не желали уступать друг другу / Скриншот

Ролик в своем Facebook опубликовал "Лентач". За то время, пока очевидцы снимали ролик, ни одна из кошек так и не уступила противнику.

"Их крики вряд ли можно отличить от человеческих", - отмечают в "Лентаче".

Как сообщал УНИАН, посетители национального парка Найроби в Кении сняли на видео схватку нескольких львов.

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Теги: #видео#животные#курьез