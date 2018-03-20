Конфуз в прямом эфире: торчащая из-за дивана нога рассмешила зрителей (фото, видео)

08:59, 20 марта 2018
Курьёзы
1380
Сотрудница BBC рассмешила зрителей утренней передачи / фото @mrdanwalker

Читайте такжеРосТВ "сняло" Райана Гослинга в рекламе против ВИЧ (видео)

Чтобы не сорвать трансляцию, она решила спрятаться за диваном, но ее "выдал" ботинок, попавший в объектив камеры, передает издание Daily Mail.

Будучи в прямом эфире, ведущие и гости начали смеяться и попросили девушку поприветствовать зрителей. Между тем, сотрудники телеканала решили превратить этот конфуз в шутку и выложили кадр со съемок передачи в Twitter.

Ранее женские стоны "вторглись" в прямой эфир ВВС. Журналистка проигнорировала происходящее и справилась с работой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #эфир#конфуз#ВВС