Конфуз в прямом эфире: торчащая из-за дивана нога рассмешила зрителей (фото, видео)

Ведущие и гости начали смеяться и попросили девушку поприветствовать зрителей в прямом эфире.

Помощница режиссера британского телеканала BBC Трейси случайно оказалась в кадре во время утреннего шоу.

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Чтобы не сорвать трансляцию, она решила спрятаться за диваном, но ее "выдал" ботинок, попавший в объектив камеры, передает издание Daily Mail.

Будучи в прямом эфире, ведущие и гости начали смеяться и попросили девушку поприветствовать зрителей. Между тем, сотрудники телеканала решили превратить этот конфуз в шутку и выложили кадр со съемок передачи в Twitter.

Ранее женские стоны "вторглись" в прямой эфир ВВС. Журналистка проигнорировала происходящее и справилась с работой.