Депутат пришла на сессию горсовета с "кравчучкой" (фото)

12:26, 29 марта 2018
Курьёзы
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На &quot;кравчучке&quot; депутат привезла документы / фото kg.ua

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Она говорит, что сессия раз в квартал – это издевательство над депутатами, так как такой объем информации рассмотреть сразу невозможно, передает "Кременчуцька газета".

Ранее одесский Дарт Вейдер сменил пол и стал (точнее, стала) помощником-консультантом одного из депутатов Одесского городского совета. Соответствующее удостоверение на имя Вейдер Дарта Александровны секретарь Одесского горсовета подписал 24 января.

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Теги: #депутат#курьез