Депутат пришла на сессию горсовета с "кравчучкой" (фото)
12:26, 29 марта 2018Курьёзы
1771 0
Женщина сетует, что сессию горсовета проводят раз в квартал.
На "кравчучке" депутат привезла документы / фото kg.ua
Депутат Оксана Пиддубная пришла на сессию Кременчугского горсовета с "кравчучкой". На ней она привезла документы.
Читайте такжеДепутат уснул в прямом эфире на дебатах (видео)
Она говорит, что сессия раз в квартал – это издевательство над депутатами, так как такой объем информации рассмотреть сразу невозможно, передает "Кременчуцька газета".
Ранее одесский Дарт Вейдер сменил пол и стал (точнее, стала) помощником-консультантом одного из депутатов Одесского городского совета. Соответствующее удостоверение на имя Вейдер Дарта Александровны секретарь Одесского горсовета подписал 24 января.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter