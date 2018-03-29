Депутат пришла на сессию горсовета с "кравчучкой" (фото)

Женщина сетует, что сессию горсовета проводят раз в квартал.

Депутат Оксана Пиддубная пришла на сессию Кременчугского горсовета с "кравчучкой". На ней она привезла документы.

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Она говорит, что сессия раз в квартал – это издевательство над депутатами, так как такой объем информации рассмотреть сразу невозможно, передает "Кременчуцька газета".

Ранее одесский Дарт Вейдер сменил пол и стал (точнее, стала) помощником-консультантом одного из депутатов Одесского городского совета. Соответствующее удостоверение на имя Вейдер Дарта Александровны секретарь Одесского горсовета подписал 24 января.