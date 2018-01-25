Дарт Вейдер сменил пол и стал помощником одесского депутата

Одесский Дарт Вейдер сменил пол и стал (точнее, стала) помощником-консультантом одного из депутатов Одесского городского совета.

Соответствующее удостоверение на имя Вейдер Дарта Александровны секретарь Одесского горсовета подписал вчера, сообщили источники в муниципалитете "Думской".

Удостоверение действительно до 1 января 2020 года.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году на выборах в Одесский городской совет около 7 тыс. избирателей проголосовали за «Блок Дарта Вейдера».

В списке кандидатов в Одесский горсовет от партии «Блок Дарта Вейдера» были указаны 48 человек, из которых 44 имели одинаковые имена и фамилии – Дарт Вейдер. Единственное отличие – отчество. Также в официальном списке был Магистр Владимирович Йода.