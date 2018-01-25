Дарт Вейдер сменил пол и стал помощником одесского депутата

17:08, 25 января 2018
Курьёзы
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Удостоверение Вейдер Дарта Александровны действительно до 1 января 2020 года.

В Одессе Дарт Вейдер стал помощником депутата горсовета / фото УНИАН

Одесский Дарт Вейдер сменил пол и стал (точнее, стала) помощником-консультантом одного из депутатов Одесского городского совета.

Соответствующее удостоверение на имя Вейдер Дарта Александровны секретарь Одесского горсовета подписал вчера, сообщили источники в муниципалитете "Думской".

Удостоверение действительно до 1 января 2020 года.

Удостоверение действительно до 2020 года / фото Думская

Как сообщал УНИАН, в 2015 году на выборах в Одесский городской совет около 7 тыс. избирателей проголосовали за «Блок Дарта Вейдера».

В списке кандидатов в Одесский горсовет от партии «Блок Дарта Вейдера» были указаны 48 человек, из которых 44 имели одинаковые имена и фамилии – Дарт Вейдер. Единственное отличие – отчество. Также в официальном списке был Магистр Владимирович Йода.

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