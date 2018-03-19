"Скучали?": в Британии лицо Путина затмило здание МИД (фото)

17:06, 19 марта 2018
Курьёзы
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В Лондоне засветили здание МИД лицом Путина / скриншот

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Фото президента России сопровождалась надписью «Miss Me?» («Скучали?»). Автор съемки остался неизвестным.  

Выборы президента РФ прошли 18 марта, а 19 марта ЦИК РФ подвел предварительные итоги голосования. По итогам обработки 99,83% протоколов на выборах с результатом в 76,6% голосов побеждает действующий президент Путин.

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Теги: #Владимир Путин#МИД Британии