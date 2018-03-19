"Скучали?": в Британии лицо Путина затмило здание МИД (фото)
17:06, 19 марта 2018Курьёзы
1210
Фото президента России Владимира Путина сопровождалась надписью «Скучали».
В Лондоне засветили здание МИД лицом Путина / скриншот
На фасаде здания МИД Великобритании в Лондоне появилась световая проекция с изображением Владимира Путина.
Читайте такжеСМИ о победе Путина на выборах в России: превращается в советского генсека
Фото президента России сопровождалась надписью «Miss Me?» («Скучали?»). Автор съемки остался неизвестным.
Выборы президента РФ прошли 18 марта, а 19 марта ЦИК РФ подвел предварительные итоги голосования. По итогам обработки 99,83% протоколов на выборах с результатом в 76,6% голосов побеждает действующий президент Путин.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter