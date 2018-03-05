На церемонии "Оскар" пошутили про Путина

"Оскар" за лучший документальный фильм получила лента "Икар" о системе допинга в РФ.

Ведущий церемонии награждения премией "Оскар" Джимми Киммел пошутил про президента России Владимира Путина.

Это произошло во время вручения статуэтки фильму "Икар", рассказывающем о государственной системе поддержки допинга в России.

Читайте такжеОскар 2018: лучшим фильмом года признана лента "Форма воды""По крайней мере, можно сказать с уверенностью, что в эти выборы Путин не вмешивался", - пошутил комик.

Как сообщал УНИАН, Джеймс Айвери стал самым старшим человеком, который был номинирован на Оскар и получил заветную статуэтку. Сейчас Айвери 89 лет, а победу ему принес фильм "Зови меня своим именем" в номинации "Лучший адаптированный сценарий".

Предыдущий рекорд был у Кристофера Палмера, который получил "Оскар" в возрасте 82 года.