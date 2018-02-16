Идея для стартапа: полиция поймала индианку, которая притворялась мужчиной и женилась на девушках ради приданого

Женщина не вызывала подозрений у своих избранниц, так как никогда не раздевалась перед ними и не вступала в сексуальную связь.

В индийском штате Уттаракханд полиция арестовала женщину по имени Кришна Сен (Krishna Sen), которая притворялась мужчиной и женилась на девушках ради приданого.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.

В полицию на Сен пожаловались родители первой жены. Они заявили, что бывший зять вымогал у них приданое, что запрещено по закону. По их словам, мужчина также взял у них 850 тысяч рупий (около 13 тысяч долларов) на открытие собственного бизнеса, однако деньги назад они не получили.

Во время допроса Сен вызвала подозрение у полицейских, ее отправили на медицинское обследование. В ходе него стражи порядка и выяснили, что перед ними на самом деле женщина.

Читайте такжеШри-Ланка празднует 70-ю годовщину независимости (фоторепортаж)Как стало известно, с первой женой Сен разошлась вскоре после свадьбы в 2014 году и снова вступила в брак в апреле 2017-го. Состоит ли она в нем до сих пор, не сообщается.

Женщина не вызывала подозрений у своих избранниц, так как никогда не раздевалась перед ними и не вступала в сексуальную связь. У нее было много друзей-мужчин, она посещала мужской туалет и даже походка у нее была не женская.

«С мужской стрижкой, одеждой и поведением Кришна никогда не вызывала подозрений», — сказал один из полицейских.

Стражам порядка Сен также призналась, что всегда хотела быть мужчиной.

Издание сообщает, что раньше она была известна под именем Свити (Sweety). Пока неизвестно, какие именно обвинения будут предъявлены злоумышленнице.

Давать и получать приданое в Индии запрещено законом с 1961 года, однако эта многовековая традиция все еще поддерживается в странах Юго-Восточной Азии. Приданое часто включает в себя деньги, одежду и украшения, которые семья невесты дарит семье жениха.