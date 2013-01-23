Рейсовый автобус Киев-Хуст с пассажирами упал в реку (фото)

В Хустском районе Закарпатской области неподалёку от села Березово сегодня утром перевернулся в реку рейсовый автобус сообщением «Киев-Хуст».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре территориального управления МЧС Украины в Закарпатской области.

По данным МЧС, двухэтажный автобус марки “Вольво” возвращался из Киева в Хуст. Сообщение о том, что автобус съехал в кювет и перевернулся в реку Рика с 8-метровой высоты поступило к спасателям около 08.50.

В автобусе на момент ДТП находились два водителя и шесть пассажиров. Согласно предварительным данным, четыре лица доставлены в Хустскую центральную районную больницу. Пока известно, что двое из них в тяжелом состоянии, два человека получили травмы средней тяжести.

В МЧС также сообщили, что предварительная причина ДТП - водитель не справился с управлением.

Обстоятельства и детали дорожной аварии выясняют специалисты ТУ МЧС и ГАИ Закарпатской области.