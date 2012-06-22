Медицинские карточки скоро отменят

Бумажные карточки заменит электронных реестр пациентов, который позволит получать доступ к истории болезни человека, не привязываясь к его месту жительства. Кабинет министров обнародовал постановление N546 о создании электронного реестра пациентов, пишет "КоммерсантЪ-Украина".

Как сообщил советник министра здравоохранения Дмитрий Подтуркин, единый реестр создается для учета статистики заболеваний и медикаментозного обеспечения больниц. "В реестр будут вноситься данные о лечении, что позволит отказаться от бумажных карточек пациента и получать доступ к истории болезни человека, не привязываясь к его месту жительства", - отметил Подтуркин.

В постановлении указывается, что распорядителем реестра является Министерство здравоохранения, которое разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты, обеспечивающие функционирование реестра, а также осуществляет контроль над его ведением". Предполагается, что врачи станут вносить персональные данные в реестр с согласия пациента, а медицинские учреждения будут обеспечивать защиту информации. Больницы смогут обмениваться данными о пациентах только с помощью защищенных каналов телекоммуникационной связи. "С введением реестра мы придем к тому, чтобы рабочее место каждого врача было оснащено персональным компьютером. А пока администрация больниц будет передавать данные о пациентах в областные управления здравоохранения, откуда они будут поступать в Центр медицинской статистики. Программное обеспечение для реестра уже разработали в Фонде социального страхования", - добавил Дмитрий Подтуркин.