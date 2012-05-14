Такси взорвалось на заправке в Крыму (фото)

Автомобиль-такси, заправлявшийся газом на АЗС в Керчи, взорвался в субботу утром, два человека доставлены в больницу, угрозы для их жизни нет.

Разорвался газовый баллон, находившийся в машине. Пожара не было.

«От автомобиля осталась половина: фрагменты машины взрывом разнесло по всей заправке. Части автомобиля занесло на крышу заправки. По предварительной информации, причиной взрыва мог стать заводской брак баллона газовой установки машины», - пишет сайт «Керчь FM».

По информации крымского управления МЧС, пострадали водитель и пассажир такси.

На месте происшествия работали сотрудники милиции.