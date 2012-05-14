Такси взорвалось на заправке в Крыму (фото)
08:55, 14 мая 2012Крым
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От легковушки осталась половина
Автомобиль-такси, заправлявшийся газом на АЗС в Керчи, взорвался в субботу утром, два человека доставлены в больницу, угрозы для их жизни нет.
Разорвался газовый баллон, находившийся в машине. Пожара не было.
«От автомобиля осталась половина: фрагменты машины взрывом разнесло по всей заправке. Части автомобиля занесло на крышу заправки. По предварительной информации, причиной взрыва мог стать заводской брак баллона газовой установки машины», - пишет сайт «Керчь FM».
По информации крымского управления МЧС, пострадали водитель и пассажир такси.
На месте происшествия работали сотрудники милиции.
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