На АЗС взорвался автомобиль (фото)

Разорвался газовый баллон, находившийся в машине. Пожара не было.

«От автомобиля осталась половина: фрагменты машины взрывом разнесло по всей заправке. Части автомобиля занесло на крышу заправки. По предварительной информации, причиной взрыва мог стать заводской брак баллона газовой установки машины», - пишет сайт «Керчь FM».

По информации издания, у водителя авто сильно понижено кровяное давление, возможно, в результате внутреннего кровотечения. У заправщика рассечена губа и шок.

На месте происшествия работали сотрудники милиции.

Диспетчер службы такси подтвердил УНИАН информацию о происшествии, но подробности сообщить затруднился.