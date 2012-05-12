На АЗС взорвался автомобиль (фото)
15:15, 12 мая 2012Разное
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Автомобиль-такси, заправлявшийся газом на АЗС в Керчи, взорвался сегодня утром, сотрудник заправки и водитель машины доставлены в больницу, угрозы для их жизни нет.
Разорвался газовый баллон, находившийся в машине. Пожара не было.
«От автомобиля осталась половина: фрагменты машины взрывом разнесло по всей заправке. Части автомобиля занесло на крышу заправки. По предварительной информации, причиной взрыва мог стать заводской брак баллона газовой установки машины», - пишет сайт «Керчь FM».
По информации издания, у водителя авто сильно понижено кровяное давление, возможно, в результате внутреннего кровотечения. У заправщика рассечена губа и шок.
На месте происшествия работали сотрудники милиции.
Диспетчер службы такси подтвердил УНИАН информацию о происшествии, но подробности сообщить затруднился.
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