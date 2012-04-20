Бесплатный проезд - для 145 защитников Севастополя

В Севастополе к Дню Победы 145-ти защитникам города в годы Великой Отечественной войны и 55-ти воинам-интернационалистам выдадут пожизненные именные удостоверения, предоставляющие право на бесплатный проезд в городском транспорте, сообщил заместитель председателя Севастопольской госадминистрации Артур Бабенко.

Именные пожизненные удостоверения будут распространяться, в частности, на маршруты 13-ти транспортных предприятий.

Вице-губернатор поблагодарил перевозчиков города за конструктивный диалог с исполнительной властью города.