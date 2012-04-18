Киев и Москва обсудят вопросы функционирования ЧФ России в Крыму

Украина и Россия в рамках политических консультаций на уровне Министерств иностранных дел обсудят вопросы функционирования Черноморского флота РФ и его пребывания на территории Украины, сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров на брифинге в среду.

18 апреля проходит рабочий визит первого заместителя министра иностранных дел Украины Руслана Демченко в Москву, в рамках которого будут проведены политические консультации на уровне внешнеполитических ведомств со статс-секретарем, – заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным и переговоры с первым заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Денисовым.

В ходе встречи председателей украинской и российской частей подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ РФ Демченко и Карасина будет обсужден весь спектр вопросов, связанных с пребыванием ЧФ РФ на территории Украины, а также согласованы сроки очередного, 10-го, заседания подкомиссии.

Кроме того, планируется определить возможные сроки готовности к подписанию соглашений, которые находятся в проработке, сообщил Дикусаров.