Молодежное правительство Крыма сформируют к сентябрю

9 апреля в Симферополе стартовал первый тур третьего этапа конкурса по формированию «Молодежного правительства» при председателе Совета министров Крыма, сообщила пресс-служба крымского правительства.

Молодежное правительство будет постоянно действующим совещательным органом. Его состав сформируют на конкурсной основе из молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. По итогам первых двух этапов конкурсная комиссия определила 44 участника. По завершению всех туров третьего этапа будут определены 22 кандидата в члены молодежного правительства. Еще 6 человек войдут в резерв совещательного органа.

«Для нас очень важно, как молодежь видит реализацию республиканских программ во всех отраслях экономики. Мы будем учитывать мнение молодых специалистов, и мы всегда открыты для сотрудничества. Убежден, именно вы должны строить будущее нашей страны. Мы ждем вас не только в Молодежном правительстве, но и в Совете министров Крыма», - сказал первый заместитель председателя Совмина Павел Бурлаков, выразив уверенность, что члены молодежного правительства примут активное участие в реализации стратегии социально-экономического развития региона.

Летом члены молодежного правительства пройдут обучение в школе будущего руководителя «Я - лидер», а также стажировку в министерствах и республиканских комитетах Крыма и уже в сентябре приступят к работе.

Для освещения и общественного обсуждения деятельности Молодежного правительства планируется создать сайт. Ребята готовы самостоятельно разработать и запустить его, до сентября эта работа будет сделана.

В первом туре III этапа приняли участие 44 кандидата на должности председателя молодежного правительства, вице-премьеров, министров и глав рескомитетов. Участников разделили на две команды по 22 человека - «Вектор Крым» и «Лидер.com».

В понедельник команды презентовали «визитные карточки», поучаствовали в творческом конкурсе «Любимый Крым», видеоконкурсе «Чистый полуостров», а также проявили себя в конкурсе командных решений «Молодежное правительство в экстремальных условиях». Также кандидаты поучаствовали в индивидуальных состязаниях: радиоконкурсе «Министр в прямом эфире» и викторине «Мудрый политик».

По итогам первого тура жюри по 5-балльной системе оценило умение конкурсантов презентовать себя, их эрудированность, находчивость, креативность ответов, а также знание основных проблем и приоритетов развития Крыма. По сумме набранных в первом туре баллов победителем стала команда «Вектор Крым».

Фото пресс-службы Совмина