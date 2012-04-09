Никитский сад вырастил "юбилейный" сорт тюльпана
16:20, 09 апреля 2012Крым
0
160 сортов тюльпанов отечественной и зарубежной селекции представят в Никитском ботаническом саду на южном берегу Крыма.
"Парад тюльпанов", посвященный 200-летию основания сада, откроется 14 апреля.
"Специально к юбилею вывели новый сорт тюльпана, он будет презентован во время выставки", - рассказали организаторы.
Выставка продлится в течение 2-3 недель.
Никитский ботанический сад основан в 1812 году и является одним из старейших научно-исследовательских учреждений Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter