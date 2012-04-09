Евпатория "построит" город Солнца из коряг

Первый национальный фестиваль флористических объектов "Город Солнца" пройдет 29 апреля в Евпатории. Он посвящен "ленд-арту": искусству интеграции природных объектов - коряг, ветвей, камней, листьев и даже грунта - в существующий ландшафт.

Арт-объекты разместятся в парке имени Фрунзе. Флористические скульптуры будут соседствовать с "живыми статуями".

Для участия в фестивале приглашаются специалисты в области ландшафтного искусства, флористы, скульпторы, декораторы, художники. 30 апреля создатели наиболее интересных композиций получат награды.

"Полюбоваться прекрасными творениями дизайнеров можно будет и после подведения итогов фестиваля. Поскольку скульптуры не теряют своей привлекательности в течение двух-трёх месяцев, до середины лета жители и гости города получат прекрасную возможность созерцать необычную красоту во время прогулок в курзале", - сообщает евпаторийский городской портал.