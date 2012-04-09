Погода в Украине на вторник

Небольшой дождь ожидается во вторник в Украине, ночью в северных областях с мокрым снегом, лишь в западной части без осадков, сообщили Укргидрометцентр.



Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью 1-6° тепла, в северных и западных областях 0-5° мороза, в Карпатах 4-9° мороза; днем 6-11° тепла, на Прикарпатье и в Крыму местами 12-14°. В восточных областях ночью 4-9° тепла, днем 15-20°.

В Киевской области во вторник ночью и утром местами ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, днем без осадков. Температура ночью 0-5° мороза, днем 6-11° тепла. В Киеве температура ночью 0-2° мороза, днем 6-8° тепла.