В Ялте изъяли 900 бутылок паленой водки

Сотрудники налоговой милиции изъяли 900 бутылок водки с сомнительными марками акцизного сбора в Ялте, сообщила пресс-служба крымской налоговой.

"Паленый" алкоголь нашли в магазине. Его осматривали в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 204 УК "незаконное изготовление, хранение и сбыт подакцизных товаров".

"Партия водки на 131 тысячу гривен изъята. Образцы акцизных марок отправлены на экспертизу", - говорится в пресс-релизе.

Налоговики устанавливают каналы поступления алкоголя сомнительного качества в курортный город.