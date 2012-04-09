В Ялте изъяли 900 бутылок паленой водки
14:18, 09 апреля 2012Крым
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Налоговая нагрянула в магазин
Сотрудники налоговой милиции изъяли 900 бутылок водки с сомнительными марками акцизного сбора в Ялте, сообщила пресс-служба крымской налоговой.
"Паленый" алкоголь нашли в магазине. Его осматривали в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 204 УК "незаконное изготовление, хранение и сбыт подакцизных товаров".
"Партия водки на 131 тысячу гривен изъята. Образцы акцизных марок отправлены на экспертизу", - говорится в пресс-релизе.
Налоговики устанавливают каналы поступления алкоголя сомнительного качества в курортный город.
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