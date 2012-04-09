Крымских милиционеров уже забрасывают камнями

Сотрудник милиции госпитализирован из-за попадания камня в Крыму. Правоохранитель получил по голове, сделав замечание мужчине и женщине, которые громко ругались матом на улице в Джанкое, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Инцидент произошел около 23 часов 8 апреля.

Заместитель начальника взвода патрульной службы милиции с семьей возвращался домой. Мужчина был не в форме. Милиционер сделал замечание материщинникам и вызвал следственно-оперативную группу.

"В этот момент мужчина бросил в сторону правоохранителя камень, который попал ему в голову. Потерпевший госпитализирован с диагнозом "сотрясение головного мозга, открытая черепно-мозговая травма", - говорится в пресс-релизе.

28-летний житель Джанкоя задержан. Он ранее судим.

Прокуратура проводит проверку.