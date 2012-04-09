Военные медики украли полмиллиона гривен
13:35, 09 апреля 2012Крым
0
"Попали" на три статьи УК
Прокуратура Севастопольского гарнизона возбудила уголовное дело в отношении сотрудников Военно-медицинского клинического центра крымского региона, которые подозреваются в присвоении полумиллиона гривен, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры Украины.
"В январе-июле 2010 года, используя исполнительные листы по оплате компенсации за продовольственные пайки и наем жилого помещения, они незаконно завладели средствами воинской части - 550 тысячами гривен", - говорится в пресс-релизе.
Дело открыли по статьям 358, 366, 410 Уголовного кодекса - "использование группой лиц поддельных документов" и "присвоение имущества военным должностным лицом".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter