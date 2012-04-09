В Херсонесе нашли след апостола Андрея?
13:10, 09 апреля 2012Крым
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Отпечаток на камне
Отпечаток стопы апостола Андрея Первозванного обнаружили на камнях у морского побережья на территории древнегреческого города Херсонес в Севастополе, сообщает агентство «Новый регион».
По информации издания, святыню изучает епархиальная богословская комиссия.
Место взяли под круглосуточную охрану.
Упоминание об отпечатке стопы святого содержится в летописи 16 века - «Степенной книге», которая была составлена по инициативе митрополита Макария духовником Ивана IV Васильевича Грозного Андреем, будущим митрополитом Афанасием. Она повествует о нахождении на территории Херсонеса Таврического стопы апостола Андрея, отпечатавшейся на камне во время его пребывания на крымской земле.
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