Сертификат моряка можно получить за взятку в Севастополе
12:16, 09 апреля 2012Крым
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Адресок подскажет милиция
Прокуратура Гагаринского района Севастополя возбудила уголовное дело против директора центра повышения квалификации командного состава судов заграничного плавания по подозрению в получении взяток, сообщила пресс-служба севастопольского управления МВД.
35-летний мужчина длительное время вымогает взятки за сдачу экзаменов и получение морских сертификатов.
"Взяточник получает деньги не только от севастопольских моряков, к нему обращаются также жители Керчи, Николаева, Херсона. Получить сертификат и сдать экзамены моряки без взятки не могли", - говорится в пресс-релизе.
Сотрудники милиции задержали директора при получении очередной взятки - 6,7 тысяч гривен.
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