Сертификат моряка можно получить за взятку в Севастополе

Прокуратура Гагаринского района Севастополя возбудила уголовное дело против директора центра повышения квалификации командного состава судов заграничного плавания по подозрению в получении взяток, сообщила пресс-служба севастопольского управления МВД.

35-летний мужчина длительное время вымогает взятки за сдачу экзаменов и получение морских сертификатов.

"Взяточник получает деньги не только от севастопольских моряков, к нему обращаются также жители Керчи, Николаева, Херсона. Получить сертификат и сдать экзамены моряки без взятки не могли", - говорится в пресс-релизе.

Сотрудники милиции задержали директора при получении очередной взятки - 6,7 тысяч гривен.