16 апреля сделали выходным

Понедельник, 16 апреля, будет выходным в Украине, поскольку Пасха выпадает на воскресенье, 15 апреля.

В соответствии с Кодексом законов о труде, если праздничный день приходится на выходной день, выходной переносится на следующий день после праздничного.

Кроме того, в связи с празднованием 1 мая рабочий день с понедельника, 30 апреля, переносится на субботу, 28 апреля. Так ранее решил Кабинет министров Украины.