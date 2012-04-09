16 апреля сделали выходным
11:58, 09 апреля 2012Крым
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Страна уйдет в загул на три дня
Понедельник, 16 апреля, будет выходным в Украине, поскольку Пасха выпадает на воскресенье, 15 апреля.
В соответствии с Кодексом законов о труде, если праздничный день приходится на выходной день, выходной переносится на следующий день после праздничного.
Кроме того, в связи с празднованием 1 мая рабочий день с понедельника, 30 апреля, переносится на субботу, 28 апреля. Так ранее решил Кабинет министров Украины.
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