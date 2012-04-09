Сотрудница депо украла 2,5 тонны угля

Феодосийский городской суд приговорил к двум годам тюрьмы условно сотрудницу подразеделения Керченского депо Приднепровской железной дорог, которая украла более 2,5 тонн антрацита, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"36-летняя женщина активно помогала оперативникам найти виновного. Она "вспоминала" всех, кто в день пропажи угля якобы вел себя подозрительно. Отвлекая следствие, женщина пыталась избежать наказания", - говорится в пресс-релизе.

Воровку разоблачили. Она признала свою вину, раскаялась и согласилась возместить ущерб предприятию - 3,4 тысячи гривен.

Судьи назначили сотруднице станции "Айвазовская" два года лишения свободы и освободили от отбывания наказания с испытательным сроком один год.