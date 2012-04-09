Три "золотых" гектара крымского леса требуют вернуть взад
11:00, 09 апреля 2012Крым
0
Землю в Судаке отдали киевлянам
Прокуратура Судака просит Хозяйственный суд Крыма признать незаконным решение совета поселка Новый свет об исключении трех гектаров стоимостью 3,7 миллиона гривен из земель Судакского лесоохотничьего предприятия, сообщила пресс-служба крымского надзорного ведомства.
"Орган местного самоуправления не имеет полномочий по распоряжению землями государственных предприятий, это и послужило основанием для принятия мер гражданско-правого реагирования", - говорится в пресс-релизе.
Кроме того, прокуратура добивается признания недействительным договора аренды участка, заключенного на основании решения поссовета с киевской фирмой, название которой ведомство не указывает.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter