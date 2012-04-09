Инфляция в Крыму выросла на 0,4%

Индекс потребительских цен (индекс инфляции) в марте 2012 года по сравнению с февралем увеличился в Крыму на 0,4%, с начала года - на 0,8%, сообщило в понедельник главное управление статистики в Крыму.

За эти же периоды индекс инфляции в Украине подрос на 0,3 и 0,7% соответственно.

"Индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил в Украине 100,3%, в Автономной республике Крым - 100,4%, с начала года - 100,7% и 100,8% соответственно", - отрапортовали сотрудники статуправления.