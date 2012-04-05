Евпатория выйдет на массовую физразминку

Спортивный флеш-моб - массовый спортивный праздник - проведут в Евпатории 6 апреля ко всемирному дню здоровья, сообщила пресс-служба мэрии.

Спортсмены и тренеры города организуют для всех желающих разминку и урок гимнастики. «Все это будет происходить на свежем воздухе под ритмичную музыку», - говорится в сообщении.

Для участия в флеш-мобе приглашены студенты, школьники, спортсмены, ветераны спорта, любители зимнего плавания.

Праздник пройдет на стадионе городского дворца спорта.

Кроме того, в рамках празднования дня здоровья в Евпатории запланировано проведение чемпионата города по легкой атлетике, стрельбе из лука, а также чемпионата Крыма по боксу среди юношей.