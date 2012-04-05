Руководителю крымского санатория "шьют" дело на 40 млн гривен

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело против одного из руководителей "Санатория "Утес", который обвиняется в повреждении берегоукрепительных сооружений, стройке на самовольно занятом земельном участке и присвоении денег, полученных от граждан разных государств в виде паевого участия в строительстве апартаментов в Гурзуфе, сообщила пресс-служба ведомства.

"Общая сумма убытков составляет более 40 миллионов гривен", - говорится в пресс-релизе.

На имущество обвиняемого стоимостью почти 2 миллиона гривен наложен арест.

Фамилию руководителя "Утеса" прокуратура не сообщила.

Ранее, в ноябре 2011 года, генеральное консульство России в Симферополе выразило обеспокоенность в связи с очередным задержанием российского предпринимателя, учредителя ООО "Санаторий "Утес" Андрея Онищенко.

"Им ведется строительство рекреационного комплекса водного спорта и отдыха - эллинг-центра "Лагуна", при этом проведены значительные берегоукрепительные работы, модернизированы поселковые очистные сооружения. В строительство вложено уже около 50 миллионов долларов США, из которых 60% средств принадлежат 130 гражданам России, являющимся соинвесторами проекта", - писали дипломаты.