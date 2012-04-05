Украинцы живут в среднем на 14 лет меньше европейцев

Украинцы живут в среднем на 14 лет меньше, чем жители других стран Европы, заявила председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева.

По ее словам, за последние 15 лет Украина пережила тяжелый демографический кризис. ”За этот период мы потеряли 7 миллионов украинцев, а рождаемость в нашем государстве сейчас - вдвое ниже, чем смертность”, - сообщила Бахтеева.

"66% украинцев болеют и умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, один миллион стоит на учете у медиков по поводу онкологических заболеваний, столько же - из-за сахарного диабета. Кроме того, также миллион украинских семей на учете у медиков из-за проблемы бесплодия", - отметила она.

Бахтеева подчеркнула, что профессия медика сегодня является особенно нужной для Украины. В то же время она подчеркнула, что отечественная система здравоохранения устарела и ее нужно совершенствовать. "К тому же и зарплата медиков крайне низкая, нужно ее повышать, это правительство будет делать постепенно", - сказала председатель комитета Рады по вопросам здравоохранения.