Красноперекопск вдвое снизил тариф на воду для жителей

Красноперекопский городскогй совет (северный Крым) в 2 раза снизили тарифы на водоснабжение и водоотведение для населения. Тариф на водоснабжения установлен в размере 2,61 грн за кубометр, на услуги водоотведения - 3,58 грн за кубометр.

Вместе с тем, тарифы для химических предприятий региона - "Крымский содовый завод" и "Бром" - увеличены в 2 раза.

Такое решение принято на сессии горсовета 5 апреля, сообщила пресс-служба крымского правительства.

Решение - результат договоренностей, достигнутых в конце марта между председателем Совета министров Крыма Анатолием Могилевым и главой совета директоров группы компаний Group DF Дмитрием Фирташем (в его активах - "Крымский содовый завод").

"Тарифы будут действовать в течение календарного года. Впоследствии, по согласованию сторон, они будут пролонгированы", - говорится в сообщении.