Лебеди в Севастополе испачкались в нефти

Нефтяное пятно обнаружили в четверг в Севастопольском дельфинарии в Артбухте, сообщил научный руководитель дельфинария Александр Жбанов.

«Точно оценить, каков размер пятна, я не могу. Это фрагменты общего загрязнения, которое находится в бухте Артиллерийской и частично в бухте Севастопольской. Стоит устойчивый запах нефтепродуктов, и наши лебедята испачкались в этих нефтепродуктах. Территория, где живут дельфины, изолирована от Артиллерийской бухты, а частично акватория не изолирована, туда и проникли нефтепродукты», - сказал он.

Руководство дельфинария сообщило о пятне в севастопольское управление МЧС и Азово-Черноморскую экологическую инспекцию.

По материалам КИА