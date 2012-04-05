Школу в Ялте, где "джамшуды" забили туалеты, не закроют

Отдел капитального строительства (ОКС) Ялты утверждают, что у санэпидслужбы нет оснований для закрытия школы №11. Вице-мэр города Елена Юрченко подчеркнула, что школа, несмотря на ремонт, работает в обычном режиме, сообщила пресс-служба мэрии.

Ранее главврач ялтинской СЭС Владимир Романенко заявил о намерении вынести предписание о закрытии учебного заведения из-за неисправной канализации. "Мы предполагаем, что стояки испортили строители, которые, видимо, не знали, что в канализацию нельзя выливать остатки цементного раствора и выбрасывать строительный мусор", - заявил он.

"Специалисты ОКСа вместе с представителем санэпидслужбы выехали в школу и установили, что действительно два дня назад в некоторых санузлах образовались местные засоры, но к утру сегодняшнего дня они были устранены", - сообщила пресс-служба мэрии

Закрытым остается один туалет из-за небольшой протечки, необходимые для ремонта материалы уже заказали. Работы обещают завершить к понедельнику.