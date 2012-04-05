Воду из Днепра пустят в Крым

Днепровскую воду пустят в Северо-Крымский канал 6 марта, сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

"Этим событием традиционно в Украине начинается поливный сезон и подача воды в Автономную республику Крым, потребность которой на 85% процентов обеспечивается за счет днепровской водой", - говорится в пресс-релизе.

Канал подает воду из Каховского водохранилища для орошения сельскохозяйственных культур в Крыму и в Херсонской области, а также снабжает водой Керчь, Феодосию, Щелкино, Симферополь, Севастополь, Судак и 54 сел автономии.