От севастопольских тепловиков требуют больше $2 миллионов за газ

Прокуратура Севастополя подала в Хозяйственный суд города иск о возмещении 17 млн гривен долга за газ, потребленный обществом ограниченной ответственностью «СГС плюс». Иск направлен в интересах дочерней компании «Нефтегаза Украины» - «Газ Украины», сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Задолженность образовалась в 2011 году.

«СГС плюс» является вторым в городе после коммунального «Севтеплоэнерго» предприятием по теплоснабжению по количеству жилых домов, предприятий, организаций и учреждений.

Предприятие отапливает Инкерман и некоторые микрорайоны Нахимовского района Севастополя.