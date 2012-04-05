Бывший зэк украл и пропил рельсы

15:07, 05 апреля 2012
Крым
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Опять пойдет по этапу

Сотрудники милиции возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Симферополя, который разобрал на металл железнодорожные пути в промышленной зоне города.

"34-летний симферополец треть своей жизни провел в местах лишения свободы. Отсидел семь лет за убийство, еще четыре года - за менее тяжкие преступления: кражи и грабежи. Выйдя из колонии, мужчина бомжевал, жил в заброшенном доме на окраине Симферополя, пил в компании таких же люмпенов. Деньги на выпивку и закуску бывший зэк зарабатывал привычным для себя способом - крал металл. Клондайком для воришки стала промышленная зона в районе железнодорожного вокзала", - описала жизнь подозреваемого пресс-служба крымской милиции.

Мужчина за несколько часов разукомплектовал 15 железнодорожных металлических подкладок, вытащив из них 60 металлических костылей, предназначенных для скрепления рельс и шпал в полотне.

Украденные 73 килограмма металла продал всего за 120 гривен. Деньги пропил.

Дело завели по статье "кража, совершенная повторно". Крымчанину светит до пяти лет тюрьмы.

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